Murat Şenkul: Anladığım kadarı ile konu HALK olunca kimsenin acelesi yok

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2 Şubat tarihinde ilgili makamlardan Karakum Plajı’nın Girne Belediyesinin kullanımına verilmesini istedik. Bugün 9 Mayıs, Ne ses ne Seda.” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle:

“Karakum plajı.

2 Şubat tarihinde ilgili makamlardan buranın Girne Belediyesinin kullanımına verilmesini istedik.

Bugün 9 Mayıs, Ne ses ne Seda.

Her fırtınada deniz biraz daha fazla toprağı alıyor, Her yağmurda kara parçasının kopan bölümü denize doğru kayıyor.

Peki biz burayı hangi amaç için istedik Hükümetimizden ?

-Yok olan yolunu yapmak için,

-Vatandaşımızın daha kolay ulaşımı için,

-Kervansaray ve Antis gibi buranın da gerçekten bakımlı, hizmet veren bir HALK plajı olması için…

Anladığım kadarı ile konu HALK olunca kimsenin acelesi yok.

Resmî yollardan yaptığımız başvuruyu bir de kamuya açık bu kanallardan tekrarlayalım:

Sevgili Hükümet,