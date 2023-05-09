Biray Hamzaoğulları sessiz kalma eylemi yaptı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı güncel konuşmaların ardından sona erdi. Toplantının son konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, salonda hükümet kanadından kimsenin bulunmaması nedeniyle sessiz kalma eylemi yaptı.

-Uluçay

Genel Kurul’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Satın alma gücünün korunmasının önemine işaret eden Uluçay, çarşının geleceğe dair umutsuz olduğunu anlattı.

Açıklanan enflasyon verilerine ve dövizdeki yükselişe de işaret eden Uluçay, döviz alım satım marjının da gittikçe açıldığını ifade etti. Uluçay, bunun döviz kurlarının yükseliş seyrinde olduğunu gösterdiğini ve çarşı için ciddi risk taşıdığını belirtti.

Tüm bunların ürün fiyatlarında da beklenmedik yükselişlere neden olduğunu anlatan Uluçay, enflasyonun beklenenden yüksek olabileceğini kaydetti.

Türkiye’deki seçimler sonrasında TL’nin yüzde 25-30 değer kaybetmesinin beklendiğini belirten Uluçay, yaşanması muhtemel daha kötü senaryolar neticesinde daha sorunlu bir döneme de girilebileceğini ifade etti.

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, paydaşlarla birlikte ekonomi yol haritasının hazırlanması gerektiğini söyleyen Uluçay, ekonomiyi ayakta tutmak için planlama yapmak gerektiğini kaydetti.

Yeşil Hat Tüzüğü ile yapılan ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini anlatan Uluçay, bunun Kıbrıs Türk ekonomisi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Uluçay, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta banka hesabı açılabilmesinin sağlanmasının önemli olduğunu da dile getirdi.

Güney Kıbrıs’la ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Uluçay, yeni geçiş kapılarının açılmasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Uluçay Euro bazlı muhasebe sistemine geçilmesi için acilen gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

-Hamzaoğulları

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Mehmetçik, Büyükkonuk Beldesinde Duyarsız Kalınan Eğitimdeki Sıkıntılar” konulu güncel konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Hamzaoğulları salonda hükümet kanadından kimsenin bulunmaması nedeniyle sessiz kalma eylemi yaptı.

Bu sırada Meclis Başkanı koltuğunu Emrah Yeşilırmak’tan devralan Fazilet Özdenefe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun acil bir durum olması nedeniyle az önce salonu terk ettiğini belirtti. Öte yandan hükümeti temsilen mutlaka bir bakanın salonda olması gerektiğini anımsatan Özdenefe, Hamzaoğulları’nın eylemine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Hamzaoğulları’nın sessiz kalma eylemi sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, hükümeti temsilen tek bir nöbetçi bakanın salonda bırakılmasının da denetim görevi açısından sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Daha sonra Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Zorlu Töre, Çavuşoğlu’nun ayrılmadan önce muhalefete ayrılacağını bildirdiğini, Hamzaoğulları konuşma yapmayacağını söylediği için bakanın salondan ayrıldığını söyledi. Hamzaoğulları ise konuşmayacağını söylemediğini ifade etti.

15 dakikalık konuşma süresinde sessiz kalma eylemi yapan Hamzaoğulları, süresinin sonlarında hükümeti “atama” olarak tanımladı ve halkın sorunlarıyla ilgisiz olmakla suçladı. Hamzaoğulları halkın haziran ayında buna yanıt vereceğini belirtti.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.

Genel Kurul, sonraki toplantısını 15 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapacak.