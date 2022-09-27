Münür Rahvancıoğlu ülkeye döndü

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu girişi engellendiği Ankara dönüşü Ercan Havalimanında açıklamalarda bulundu. Rahvancıoğlu’nu yurda dönüşünde, Ercan Havalimanı’nda Bağımsızlık Yolu parti üyeleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara’ya girişinde, 2022 yılının şubat ayından beri N-82 kodu ile Türkiye’ye girişinin engellendiğini öğrendiğini söyleyen Rahvancıoğlu, polisler tarafından iyi karşılandığını, Kıbrıs’a dönüş uçağı saatine kadar Türkiye’ye giriş yasağı olan kişiler için ayrılmış özel bir bölümde bekletildiğini açıkladı.

Rahvancıoğlu, Ankara’ya giriş yapamadığını ancak orada amaçlanan temasların içeriği kadar polislerden, taşeron güvenlik çalışanlarından ve havayolu görevlilerinden yaşam koşulları, gelecek kaygıları ve pahalılıkla ilgili bilgi edindiğini aktardı ve onlara teşekkür etti.

Rahvancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletini bugün yönetimi altında tutan kişiler, Kıbrıslı Türk Halkı’nın varlık, kimlik ve iradesini savunmayı, Kıbrıs’ın bağımsız, birleşik ve federal bir yurt olarak test edilmesini istemeyi, Türkiye güvenliğine bir tehdit olarak algılıyor ifadelerine yer verdi. Kendisinin, yoldaşlarının ve Bağımsızlık Yolu’nun bu fikre katılmadığını belirten Rahvancıoğlu, Türkiye’nin aydınlık geleceği de barıştan, federasyondan ve Kıbrıslı Türkler’in kendi iradesine sahip bir özne olmasından geçmektedir dedi.