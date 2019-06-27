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Münih’te kadınlar da erkekler gibi üstsüz yüzebilecek

27 Haziran 2019

Almanya’nın Münih kentinde belediye meclisi İsar Nehri’nde kadınların üstsüz yüzebileceğine karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik görevlisinin nehirde üstsüz yüzen kadınlara mayo giyme kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle göğüslerini de kapatmalarını istemesi tartışmalara yol açmıştı. Belediye meclisi bu gelişme üzerine olağanüstü toplanarak mayo giyme kuralının kapsamını kararlaştırdı.

Görüşmelerin ardından meclis üyeleri kadınların da nehirde üstsüz yüzüp güneşlenebilmesini oy birliğiyle onayladı. Karar kapsamında kadın ve erkeklerin sadece bel altlarını kapatmaları gerektiği ve üstlerini kapatmak zorunda olmadıkları belirtildi. Meclis ayrıca kadınlara ‘kaba’ davrandığı gerekçesiyle güvenlik görevlisini de kınadı.

İsar Nehri üzerinde bulunan ve şehir sakinlerinin çıplak olarak nehre girebildiği ‘nüdist’ bölgelerse karardan etkilemeyecek.

Avrupa’da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda Münihli serinleyebilmek amacıyla son günlerde İsar Nehri’ne akın ediyor.

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