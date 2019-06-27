ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ‘Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasa Tasarısını’ onayladı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin, ABD’li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısını önceki gün onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yasayla da Sağlamlaştırıldı… ABD’nin Kıbrıs-İsrail-Yunanistan’a Desteği Yasallaştırıldı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, ABD’nin söz konusu tasarıyla, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerini garanti altına almayı ve Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail üzerindeki nüfuzunu mümkün olan en az düzeye indirmeyi amaçladığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasa tasarısının kabul edilmesinden memnun olduğunu ve kabul edilen tasarı kapsamında, Kıbrıs Cumhuriyeti-İsrail-Yunanistan üçlü işbirliği ile üç ülkenin enerjiyle ilgili hedeflerinin ABD tarafından stratejik destek aldığını kaydetti.

Gazete ayrıca, yasa tasarısıyla birlikte, ABD tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosuyla ilgili 40 sene önce alınan “haksız karara” son verildiğini belirtirken, bu gelişmenin Kıbrıs Cumhuriyeti açısından özlü bir önemden çok, etik bir önem teşkil ettiğini yazdı.

Yasa tasarısının Kıbrıs Cumhuriyeti açısından tatmin edici olmasına karşın, birtakım olumsuz unsurlar içerdiğini de belirten gazete, yasa tasarısına Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi maddesinin eklendiğini kaydetti.

Gazete, diplomatik çevrelere dayanarak, bu maddenin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olmasından ötürü” uygulanabilir olmadığını ve böyle bir yaptırımın NATO üyesi ülkelere dahi uygulanamadığını yazdı.

Habere göre “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Kıbrıs Cumhuriyeti-İsrail-Yunanistan enerji işbirliğinin kolaylaştırılmasına yönelik ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi oluşturulmasına yetki verilmesi, Yunanistan’a 3 milyon dolarlık yabancı askeri finansman (FMF) verilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan’a uluslararası askeri eğitim finansmanı sağlanması ve Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya devam ettiği sürece F-35 savaş uçağı verilmesinin engellenmesi gibi unsurlar içeriyor.

Gazete, yasa tasarısında üç düzenleme yapıldığına da işaret ederek, bunlardan ilkine göre, silah ambargosunun kaldırılması için, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD ile kara para aklamayla mücadele ve finansal denetimler konusunda işbirliği yapmaya devam etmesinin ve Rus gemilerinin Rum limanlarında yakıt ikmali yapmasının engellenmesinin şart koşulduğunu yazdı.

Habere göre ikinci düzenleme ise, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verilecek askeri eğitim yardımında yapıldı. Bu düzenlemeye göre ise, Yunanistan’a 2020, 2021 ve 2022 yılları için 1,3 milyon, 1,2 milyon ve 1,8 milyon dolar; Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ise 200, 500 ve 750 bin dolarlık askeri eğitim yardımı verilmesi öngörülüyor.

Gazete, üçüncü düzenlemenin ise teknik özellikli olduğunu, ancak Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi”ni ihlallerine ilişkin olduğunu kaydederek, bu düzenlemeye göre ABD Kongresi’nin bundan böyle, Türkiye’nin tüm ihlalleriyle ilgili ayrı bir başlıkta bilgilendirileceğini yazdı. Önceki yasa tasarısına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili durumlar Yunanistan ile beraber değerlendiriliyordu.

PRODROMU: “KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN AKDENİZ’İN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ ROLÜNÜN TANINMASI ÖNEMLİ”

Gazete devamla, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, stratejik bir bölge olan Akdeniz’in güneydoğusundaki rolünün ABD tarafından tanımasının önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Prodromu, yasa tasarısında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verilen önemden dolayı memnun olduklarını dile getirirken, bu önemin iki ülke arasındaki işbirliğinin yükseltildiğini gösterdiğini söyledi.

AKEL’DEN SERT TEPKİ

Gazete, bir başka haberinde ise, AKEL’in ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen ve yakın gelecekte ABD Senatosu’nda oylamaya sunulacak olan yasa tasarısına sert tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre AKEL, baştan beri bu yasa tasarısına karşı çıkan ilk parti olduğunu belirterek, yasa tasarısında kabul edilen değişiklik önerilerinin, partinin daha önce dile getirdiği endişeleri haklı çıkardığını ve ülkeyi uluslararası çatışmalar alanına dönüştürdüğünü kaydetti.

AKEL, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan “haksız silah ambargosunun” kaldırılması meselesinin başka konulara bağlandığını ve Rusya gibi önemli bir ülkeyle olan ilişkileri ciddi şekilde tehdit ettiğini; ayrıca meydana gelen gelişmelerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD ile kapalı kapılar ardında anlaşıp herkesten sakladığı daha birçok şey bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Habere göre AKEL, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD ile neler anlaştığı konusunda halkı ve siyasi güçleri bilgilendirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

ANASTASİADİS’TEN DE ELEŞTİRİ GELDİ: “DÜZENLEME TALİHSİZ”

Bu arada Alithia gazetesi de, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, silah ambargosunun kaldırılması için Rus gemilerine erişim engeli konmasının şart koşulduğu yasal düzenlemeyle ilgili “talihsiz bir düzenleme” dediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Menendez ile Rubio’nun üstlendiği inisiyatifi ve başta sunulan yasa tasarısını selamlarken, yapılan düzenlemeler nedeniyle üzgün olduğunu ve bu düzenlemelerin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını” etkilediğini dile getirdi.

Anastasiadis, bugüne kadar herhangi bir ülkeye yapılan yardımların insani yardım çerçevesinde yapıldığını ifade etti.