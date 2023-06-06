Mülteci Hakları Derneği’nden Babalar Günü kartları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Haziran 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Mülteci Hakları Derneği’nden Babalar Günü kartları

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Mülteci Hakları Derneği, bu yıl Babalar Günü hediyesi olarak derneğin Babalar Günü kartlarından alınabileceğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, alınacak kartlarla, babaların mutlu edilmesinin yanında Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren mülteci bir babaya hediye alınmasına da katkı konulabileceğine dikkat çekildi.


“Unutmayın birlikte her zaman daha güçlüyüz” denilen açıklamada, kart satışlarından elde edilen gelirin, mülteci babalara Babalar Günü hediyesi almak için kullanılacağı kaydedildi.

Kart satın almak için ulaşılabilecek site şöyle:

https://fonzip.com/mhd/e-kartlar?category_id=388

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Babalar Günü hediyesiBabalar Günü kartlarıMülteci Hakları Derneği
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar