Mülteci Hakları Derneği’nden Babalar Günü kartları

Mülteci Hakları Derneği, bu yıl Babalar Günü hediyesi olarak derneğin Babalar Günü kartlarından alınabileceğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, alınacak kartlarla, babaların mutlu edilmesinin yanında Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren mülteci bir babaya hediye alınmasına da katkı konulabileceğine dikkat çekildi.

“Unutmayın birlikte her zaman daha güçlüyüz” denilen açıklamada, kart satışlarından elde edilen gelirin, mülteci babalara Babalar Günü hediyesi almak için kullanılacağı kaydedildi.

Kart satın almak için ulaşılabilecek site şöyle:

https://fonzip.com/mhd/e-kartlar?category_id=388