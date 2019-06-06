Dünya

Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi

6 Haziran 2019

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a sığınan Feriba Amini, mülteciler tarafından kullanılan botları çantaya çevirerek Atina’da hayata tutunmaya çalışıyor.

Tasarımcı Feriba Amini, Afganistan’daki iç savaşta abisini kaybetmesi sonrası ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında 5 yaşındaydı. İranda yaşadığı 20 yıl boyunca ise okula gitmesine ya da çalışmasına izin verilmedi.

Amini, 2016’da hiçbir belgesi olmadan ve beslediği çok az umutla Türkiye’den Yunanistan’a doğru göçmenleri taşıyan şişme botlardan birine binerek yola çıktı. Ege Denizi’nde hayatını kaybeden yüzlerce mülteciye göre şanslıydı, sağ olarak Yunanistan’a ulaşabildi.

Şimdi, çanta ve takı tasarlayarak dikiş makinesiyle hayatını kazanıyor.

Afgan mülteci Amini’nin çantalarını üretmek için kullandığı malzeme ise Avrupa’da göçmen krizinin iç burkan bir sembolü haline gelen, kullanılmış mülteci botları ve can yelekleri.

“Çantalar bana buraya nasıl geldiğimi, bileklikler de kötü zamanlar olan kampta geçirdiğim günlerimi hatırlıyor.” diyor şu an 31 yaşında olan Amini.

Ege Denizi’nde zor yolculuk ve sonrası

Amini, 2016’da Türkiye – Yunanistan arası kısa ama tehlikeli yolculuğa çıktıktan sonra bir süre Atina eski havalimanındaki mülteci kampında kötü şartlarda kalan binlerce mülteciden biriydi, çok az yiyecekle hayatta kalmaya çalıştı.

Bütün bunlara rağmen yaralarını sarıyor Amini, “Dikiş makinemde çalışmaya başladığımda yaralarıma merhem olduğunu gördüm. Ruhuma barış getirdi.” diyor.

Amini’nin diğer sığınmacı tasarımcılarla Atina’da şehir merkezinde paylaştığı stüdyo, şişme gri botlar, kırmızı can yelekleri ve kayışlarla dolu ve o, şişme bir botla geldiğini düşündüğünde kendini iyi hissettiğini söylüyor.

Mülteci olarak gelen diğer insanlara en sıradan şeyleri bile kullanışlı hale getirebileceklerini göstermek istediğini dile getiren Amini, YouTube’da tasarım videoları izleyerek işi öğrenmiş. Daha sonra ürettiklerini küçük pazarlarda satarak kazanç sağlamış.

Ege Denizi’nde zor yolculuk ve sonrası

Amini, 2016’da Türkiye – Yunanistan arası kısa ama tehlikeli yolculuğa çıktıktan sonra bir süre Atina eski havalimanındaki mülteci kampında kötü şartlarda kalan binlerce mülteciden biriydi, çok az yiyecekle hayatta kalmaya çalıştı.

Bütün bunlara rağmen yaralarını sarıyor Amini, “Dikiş makinemde çalışmaya başladığımda yaralarıma merhem olduğunu gördüm. Ruhuma barış getirdi.” diyor.

Amini’nin diğer sığınmacı tasarımcılarla Atina’da şehir merkezinde paylaştığı stüdyo, şişme gri botlar, kırmızı can yelekleri ve kayışlarla dolu ve o, şişme bir botla geldiğini düşündüğünde kendini iyi hissettiğini söylüyor.

Mülteci olarak gelen diğer insanlara en sıradan şeyleri bile kullanışlı hale getirebileceklerini göstermek istediğini dile getiren Amini, YouTube’da tasarım videoları izleyerek işi öğrenmiş. Daha sonra ürettiklerini küçük pazarlarda satarak kazanç sağlamış.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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