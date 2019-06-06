Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a sığınan Feriba Amini, mülteciler tarafından kullanılan botları çantaya çevirerek Atina’da hayata tutunmaya çalışıyor.
Tasarımcı Feriba Amini, Afganistan’daki iç savaşta abisini kaybetmesi sonrası ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında 5 yaşındaydı. İranda yaşadığı 20 yıl boyunca ise okula gitmesine ya da çalışmasına izin verilmedi.
Amini, 2016’da hiçbir belgesi olmadan ve beslediği çok az umutla Türkiye’den Yunanistan’a doğru göçmenleri taşıyan şişme botlardan birine binerek yola çıktı. Ege Denizi’nde hayatını kaybeden yüzlerce mülteciye göre şanslıydı, sağ olarak Yunanistan’a ulaşabildi.
Şimdi, çanta ve takı tasarlayarak dikiş makinesiyle hayatını kazanıyor.
Afgan mülteci Amini’nin çantalarını üretmek için kullandığı malzeme ise Avrupa’da göçmen krizinin iç burkan bir sembolü haline gelen, kullanılmış mülteci botları ve can yelekleri.
“Çantalar bana buraya nasıl geldiğimi, bileklikler de kötü zamanlar olan kampta geçirdiğim günlerimi hatırlıyor.” diyor şu an 31 yaşında olan Amini.