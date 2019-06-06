Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi

Ege Denizi’nde zor yolculuk ve sonrası

Amini, 2016’da Türkiye – Yunanistan arası kısa ama tehlikeli yolculuğa çıktıktan sonra bir süre Atina eski havalimanındaki mülteci kampında kötü şartlarda kalan binlerce mülteciden biriydi, çok az yiyecekle hayatta kalmaya çalıştı.

Bütün bunlara rağmen yaralarını sarıyor Amini, “Dikiş makinemde çalışmaya başladığımda yaralarıma merhem olduğunu gördüm. Ruhuma barış getirdi.” diyor.

Amini’nin diğer sığınmacı tasarımcılarla Atina’da şehir merkezinde paylaştığı stüdyo, şişme gri botlar, kırmızı can yelekleri ve kayışlarla dolu ve o, şişme bir botla geldiğini düşündüğünde kendini iyi hissettiğini söylüyor.

Mülteci olarak gelen diğer insanlara en sıradan şeyleri bile kullanışlı hale getirebileceklerini göstermek istediğini dile getiren Amini, YouTube’da tasarım videoları izleyerek işi öğrenmiş. Daha sonra ürettiklerini küçük pazarlarda satarak kazanç sağlamış.

Ege Denizi’nde zor yolculuk ve sonrası

Amini, 2016’da Türkiye – Yunanistan arası kısa ama tehlikeli yolculuğa çıktıktan sonra bir süre Atina eski havalimanındaki mülteci kampında kötü şartlarda kalan binlerce mülteciden biriydi, çok az yiyecekle hayatta kalmaya çalıştı.

Bütün bunlara rağmen yaralarını sarıyor Amini, “Dikiş makinemde çalışmaya başladığımda yaralarıma merhem olduğunu gördüm. Ruhuma barış getirdi.” diyor.

Amini’nin diğer sığınmacı tasarımcılarla Atina’da şehir merkezinde paylaştığı stüdyo, şişme gri botlar, kırmızı can yelekleri ve kayışlarla dolu ve o, şişme bir botla geldiğini düşündüğünde kendini iyi hissettiğini söylüyor.

Mülteci olarak gelen diğer insanlara en sıradan şeyleri bile kullanışlı hale getirebileceklerini göstermek istediğini dile getiren Amini, YouTube’da tasarım videoları izleyerek işi öğrenmiş. Daha sonra ürettiklerini küçük pazarlarda satarak kazanç sağlamış.