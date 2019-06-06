Hiçbir ülke BM’nin 2030 hedefi olan kadın erkek eşitliğine ulaşamayacak

Hiçbir ülke Birleşmiş Milletler’in 2030 için belirlediği cinsiyet eşitliği hedefine ulaşamayacak.

Uluslararası sivil toplum örgütü Equal Measures 2030’un raporuna göre, gerekli düzenlemeler yapılmadıkça, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde alınan karar kapsamında 2030 yılı için hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği sağlanamayacak.

STK’nin rapora göre dünya çapında cinsiyet eşitliği alanında gerekli bir ilerleme kaydedilmezken, bazı alanlarda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik artıyor.

En iyiler Skandinav ülkeleri, en kötüler ise Afrika’da

Araştırmada 129 ülkede cinsiyet eşitliği ölçüldü. Kadın istihdamı, gelir eşitliği ve kadına şiddet gibi veriler baz alınarak her ülkeye 0 ile 100 puan arasında bir skor verildi. Genel sonuçlara bakıldığında, cinsiyet eşitliği için “üst düzey çaba” anlamına gelen 90 puan alan hiçbir ülke yok.

Listede sadece 21 ülkenin 80’e eşit veya fazla puan aldığı görülüyor. Ayrıca 129 ülkeden 21 de “çok yetersiz” anlamına gelen 50 puanın altında bulunuyor.

89,3 puan ile en yüksek skora ulaşan ülke Danimarka’yı, yine Skandinav ülkelerden Finlandiya, İsveç ve Norveç takip ediyor. Listenin son üç basamağında Sahra Altı Afrika ülkeleri Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kongo ve Kogo Cumhuriyeti var.

Dünyada 49 ülkede kadınların aile içi şiddetten korunmasına yönelik yasalar bulunmuyor.