Kıbrıs

Muhtarlar Derneği bağışları Kızılay’a teslim etti

12 Şubat 2021
MUHTARLAR DERNEĞİ, bağış



Muhtarlar Derneği, ihtiyaçlı ailelere dağıtılması için bağışlanan bir buçuk ton mandalina ve altı bin şişe suyu Kuzey  Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz yazılı açıklamasında, karşılık beklemeden bu bağışlarda bulunan Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Hediyem Su Direktörü Hasan Küçük’e teşekkür etti.

Darbaz, “Dar gelirli yurttaşlarımıza ihtiyaç duydukları bu dönemde daha fazla yardımcı olabilmek adına girişimlerimize ve iyiliğe köprü olmaya çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





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12 Şubat 2021


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