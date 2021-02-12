Kamyon sürücüsü kar zinciri kullanmadığı için Norveç’ten sınır dışı edildi

Norveç, zorunlu olan kar zincirlerini kullanmadan aracını süren ve bir saat içinde iki kez polis tarafından yakalanan bir kamyon şoförünü sınır dışı etti.

İki yıl boyunca ülkeye dönmesi yasaklanan adam, 11 bin Norveç Kronu (yaklaşık 9 bin TL) para cezasına da çarptırıldı.

Polis sözcüsü Per Oeyvind Skogmo, perşembe günkü açıklamasında ismi açıklanmayan adamın “koşullara kayıtsız kalmasının büyük tehlike teşkil ettiğini” söyledi.

Polis, Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki Tromsö kentine giden adamı durdurduklarını ve zincirleri lastiklerine takmasını emrettiklerini söyledi. Sonrasında aradan bir saat geçmemişken, memurlar onu yakındaki bir köprüden geçerken aynı sebeple tekrar çevirdi.

Skogmo, yabancı uyruklu adam kamyonunu zincirsiz sürdüğü için polis teşkilatının “sınır dışı etme davası için gereken zemini bulduğunu” söyledi. Polis kamyon şoförünün uyruğunu açıklamadı.

İskandinav ülkesi, ağır araçların kar zinciri takmasını yılın 4 ayından fazla bir süre boyunca zorunlu tutuyor. Kamyon şoförleri, hava koşullarından bağımsız olarak kasım ortasından martın sonuna kadar bu ekipmanı kullanmak zorunda.

Kamyon şoförünün çarşamba günü Norveç’ten ayrılması sağlandı.

Ağır araçların kış lastikleri için istenen yeni şartlar 2020’de yürürlüğe girerken hükümet kış ekipmanı zorunluluklarının ihlallerine yönelik cezaları artırdı.