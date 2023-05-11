Muharrem İnce’nin kararının ardından Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama

MUHARREM İNCE’NİN AÇIKLAMALARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.

Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, “Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ’cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye’de de ‘muhalif olacağım’ diye bunu paylaşanlar var.” ifadesini kullandı.

Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şöyle devam etti:

“Sahte görüntüler yayımlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayımlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, ‘Muharrem İnce’ye iftira atılıyor’ diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ’cülere ortak gibi yazıyor. ‘Özel hayatın gizliliği’ diyor. ‘Özel hayatın gizliliği’ diye yazanlar, FETÖ’cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira.”

Bir gazetecinin söz konusu görüntülerle ilgili “gerçek ya da montaj fark etmez” şeklinde ifade kullandığını aktaran İnce, “Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin, çünkü gerçek değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“ALENEN İFTİRA”

İnce, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti, benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira.” sözlerini sarf etti.

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

“5 milyon dolarlık banknot, dekont; yazıyor geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar, oğlumun üzerinde 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif’in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atıyor. Benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor, ‘evini nereden aldın’ diyor. Ben evi 2016’da almışım. Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ’cüler saldırıyor, bir yandan PKK’lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla, döne döne. Her gün bir iftira var, 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum.”

Memleket Partisinin, Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu, mutlaka Meclise girmesi gerektiğini vurgulayan İnce, “Neden söyleyeyim; HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, Devalı, Gelecekli var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Mecliste. Atatürkçülerin o Mecliste olması lazım. Türkiye’nin sigortası Memleket Partisidir. Memleket Partisi mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız.” diye konuştu.