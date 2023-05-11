Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-7-8-9 Mayıs tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Dicle Çalık (Vadili) 3 Maç

Bekir Yıldız (Göçmenköy) 2 Maç

Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı) 1 Maç

Toykan Hacet (Hamitköy) 2 Maç

Osman Turgut (Hamitköy) 2 Maç

Emre Ateş (Hamitköy) 1 Maç

Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova) 1 Maç

Enes Çetrez (Çetinkaya) 1 Maç

Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş) 1 Maç

Arda Zorali (Yenierenköy) 1 Maç

Yaşar Mihmat (Yenierenköy) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hakan Yiğit (Çetinkaya) .1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet İnce (M. Hacıali Yılmazköy)

Orhan Çokbekler (Hamitköy)

Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü)

Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)

Turgut Kaan Çoban (China Bazaar Gençlik Gücü)

Enes İbrahim Keser (M. Hacıali Yılmazköy)

Arseven Dağer (Miracle Karşıyaka)

Mustafa Seleker (Cihangir)

Necdet Numan (Düzkaya)

Mustafa Karşılı (Mesarya)

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi)

Orhan Murat Çakır (Dörtyol)

Uysal Akçagil (Cihangir)

Mehmet Güner (Lapta)

Gökmen Aslan (Mesarya)

Cuma Ali Güngör (M. Hacıali Yılmazköy)

Hüseyin Burak Bekler (Yenicami)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 07/05/2023 tarihinde Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy ŞHSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, karşılıklı olarak birbirlerine tekme ve yumruk atmak suretiyle kavga ettikleri raporlardan tespit edilen; Hamitköy Ş.H.S.K. 115721 lisans numaralı futbolcusu Adem Uçar’a, Hamitköy ŞHSK 115601 lisans numaralı futbolcusu Yılmaz Tatlı Karataç’a ve

China Bazaar Gençlik Gücü S.K. 115646 lisans numaralı futbolcusu Cengiz Aşar’a DT 45 (1)’in ihlalinden dolayı 45 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 07/05/2023 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova SK – Binatlı YSK arasında oynanan Puma Kadınlar Ligi müsabakası sonrasında yaşanan saha olayları 10/05/2023 tarihinde DS-21/2022-2023 sayılı sevk kararı ile Kurulumuza değerlendirme için gönderilmiştir.

Söz konusu disiplin sevk kararı ile Binatlı YSK oyuncusu 118189 lisans numaralı Hazal Aki rakip takım oyuncusuna yönelik küfürlü söylem ve darp eyleminden, yine Binatlı YSK oyuncusu 118201 lisans numaralı Hürü Can rakip takım oyuncusuna yönelik darp eyleminden ötürü DT 41 ve DT 44 uyarınca sevk edilmiştir. Yine aynı sevk kararı ile Merit Alsancak Yeşilova oyuncuları 117181 lisans numaralı Nazar Salın ve 117183 lisans numaralı Rabia Nur Demir rakip takım futbolcularına yönelik küfürlü söylemleri nedeniyle DT 41 uyarınca ve keza, 117185 lisans numaralı Nurhayat Canlıer rakip oyuncuya yönelik küfürlü söylem ve darp eylemi nedeniyle DT 44 uyarınca Kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Kurulumuz her iki takımı da yaşananlardan dolayı Kurulumuza sevk edildiklerine dair bilgilendirilmiş ve Merit Alsancak Yeşilova takımı 09/05/2023 tarihinde ve Binatlı YSK ise 11/05/2023 tarihinde yazılı savunmalarını Kurulumuza ulaştırmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki yaşanan saha olayları Kurulumuz tarafından hakem raporu ışığında etraflıca incelenmiştir ve tarafların müdafaa ve Kurulumuza ulaşan görüntüleri büyük bir titizlikle incelemiştir. Özellikle Kadınlar Ligi’nde bu tarz bir saha olayının yaşanmış olması Kurulumuz tarafından tasvip edilmediğini de belirtmek gerekmektedir.

Yaşanan olaylar neticesinde Kurulumuza sevk edilen özellikle Binatlı YSK oyuncusu Hazal Aki ‘nin hakem raporundan görüldüğü üzere rakip takım oyuncularına yönelik küfürlü söylem ve darp eylemi çok ciddidir ve görüntülerde incelendiği vakit DT 41 ve DT 44’ü ihlal ettiği aşikârdır. Dolayısı ile ilgili oyuncunun saha olaylarının başlangıcındaki katkısı ve küfürlü söylem ve darp eylemleri olayların başlamasında sonra da sürekli devam etmiş olması nedeniyle DT 41/1/A uyarınca 2 maç ve DT 44/1/A uyarınca 5 (Beş) maç olmak üzere toplam 7 (Yedi) resmi müsabakada men cezası verilmesine; Devamla yine;

Binatlı YSK oyuncusu Hürü Can’ın rakip takım oyuncusuna yönelik darp eyleminde bulunmasından dolayı, DT 44’ü ihlal ettiğine ve işbu sebeple, DT 44/1/A uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Devamla Merit Alsancak oyuncusu Nurhayat Canlıer’in rakip oyuncuya yönelik küfürlü söylem ve darp eylemleri neticesinde DT 41 ve DT 44’ü ihlal ettiği hakem raporu ve görüntülerden tespit edilmiştir. Dolayısı ise DT 41/1/A uyarınca 2 (İki) ve DT 44/1/A uyarınca 3 (Üç) olmak üzere toplam 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine; Devamla yine;

Merit Alsancak oyuncuları Nazar Salın ve Rabia Nur Demir’in hakem raporu ışığında DT 41’i ihlal ettiği tespit edilmiştir. Dolayısı ile her iki oyuncunun DT 41/1/A uyarınca 1 (Bir) resmi müsabakadan men edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.