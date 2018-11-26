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Muhafazakâr Parti’nin büyük bağışçısının gelir kaynağı ifşa oldu!

İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakâr Parti’ye bağış yapan Christopher Moran’ın gelir kaynağı, manşetlerde.

Christopher Moran

İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakâr Parti’ye bağış yapan Christopher Moran’ın gelir kaynağı, manşetlerde.

Partiye 300 bin sterlin bağış yapan 70 yaşındaki Moran’ın, Londra’daki Chelsea Cloisters bloklarında yer alan evleri kimlere kiraladığı, ortalığı karıştırdı.

Yüzü aşkın fahişenin Moran’ın evlerinde kiracı olarak kaldığı bildirildi.

404 milyon sterlinlik servete sahip olduğu tahmin edilen Moran’ın bu evlerden her yıl milyonlarca sterlin kazandığı ifşa oldu.

Zengin adamın “Londra’da metrekareye en fazla hayat kadını düşen yer” olarak tanımlanan bölgede ofisi bulunduğu da duyuruldu.

The Sunday Times’ın dünyayı sarsan haberinin ardından, insan ticaretine karşı çıkan Başbakan May’e parayı iade etme çağrısında bulunuldu.

 

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