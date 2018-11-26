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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanıyor

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı boşanma kararı aldı.

Geçen yıl eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez’de düğün yapan Acun Ilıcalı — Şeyma Subaşı çiftinin gelecek günlerde boşanacakları, evliliğin bitmesinde ise birçok nedenin olduğu ifade edildi.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Ilıcalı, “Boşanıyoruz, haberler doğru” dedi.

Uzun süre birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında Melisa isminde bir kız çocukları var.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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