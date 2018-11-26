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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanıyor
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı boşanma kararı aldı.
Geçen yıl eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez’de düğün yapan Acun Ilıcalı — Şeyma Subaşı çiftinin gelecek günlerde boşanacakları, evliliğin bitmesinde ise birçok nedenin olduğu ifade edildi.
Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Ilıcalı, “Boşanıyoruz, haberler doğru” dedi.
Uzun süre birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında Melisa isminde bir kız çocukları var.
Acun Ilıcalı: Haberler doğru, boşanıyoruzhttps://t.co/E5JR4XwlUE pic.twitter.com/zHE2ZENrkx
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 26, 2018