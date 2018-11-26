Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanıyor

Geçen yıl eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez’de düğün yapan Acun Ilıcalı — Şeyma Subaşı çiftinin gelecek günlerde boşanacakları, evliliğin bitmesinde ise birçok nedenin olduğu ifade edildi.