İstanbul’da askeri helikopter düştü

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

İstanbul Sancaktepe’de Topçular caddesi Fırtına sokaktaki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter sokağa düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ​Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandra’dan havalandığı ve yine Samandra’ya iniş yapacağı öğrenildi.