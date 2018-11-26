Türkiye

İstanbul’da askeri helikopter düştü

4 asker hayatını kaybetti

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

İstanbul Sancaktepe’de Topçular caddesi Fırtına sokaktaki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter sokağa düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

​Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandra’dan havalandığı ve yine Samandra’ya iniş yapacağı öğrenildi.

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