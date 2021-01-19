Türkiye

Muğla’da çok ekmek yiyor diye köpek öldürüldü

19 Ocak 2021
Muğla'da Sahibi çok ekmek yiyor diye öldürdü



Muğla’da bir kişi, günde 5 ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini vurarak öldürdü. Damadın şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili 1033 lira ceza kesildi.





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19 Ocak 2021


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