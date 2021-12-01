Müdahale sonrası düşen Dolar tekrar 13 seviyesine geldi

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından Merkez Bankası’ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, “döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini” açıkladı.

Merkez Bankası doğrudan satış yönünde döviz piyasasına en son 23 Ocak 2014’te müdahale etmişti. Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez doğrudan müdahale gerçekleştirilmiş oldu. Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

“Merkez Bankasının ben buradayım” yönünde bir mesaj verdiğini söyleyen ekonomistler rezervlere de işaret ederek, müdahalelerin ne kadar tutarda ne kadar süreceğinin soru işareti yarattığını söylüyor.

TCMB, vadeli piyasada da işlem yapıyor

TC Merkez Bankası bir sonraki açıklamasında ise “Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Dolar 12,4 seviyelerine indi, tekrar yükseldi

Dolar/TL, ^TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50’nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,8 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10’a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi. Kur ardından tekrar 13 liranın üzerine çıktı.

Brüt rezervler 128,4 milyar dolar

TCMB verilerine göre 19 Kasım haftası itibariyle brüt rezervler 128,4 milyar dolar; net rezervler 25,2 milyar dolar seviyesinde. Swap hariç net rezerv de eksi 35,3 milyar dolar düzeyinde.

Erdoğan: Yüksek faizden rahatsızım

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklama yapıyor. TCMB müdahalesiyle gerileyen döviz kurları Erdoğan’ın konuşmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Erdoğan’ın satır başları şöyle:

“Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı yıldan itibaren ekonomi politikalarımız ve siyasi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altında yürüdü. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk dışı saldırılara maruz kaldı.

Karşımıza bir dönem vesayet çıktı, bir dönem terör örgütlerini sürdüler. AB üyeliğinden ABD ile ilişkilerimiz daha nice konuda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi.

Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular.

FAİZ AÇIKLAMASI

Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Biz her zamandaki gibi ‘çok beklersiniz’ diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara ‘hadi oradan’ diyoruz.

İstiyorlar ki ülke batsın, kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki ver eline al ekmeğine geri dönsün, millet kendi aklını bir kenara bıraksın, tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin, tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarını kaybetsin. Biz bu kifayetsiz muhtersilere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz.

KUR VE FİYAT ARTIŞI

Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Önemli kısmı küresel dalgalanma kaynaklı olsa da çarşı pazardaki fahiş fiyat artışının çoğunun mantıklı izahı olmadığını da görüyoruz. Bu tablo küresel ekonomideki krizle, ülkemiz ekonomisindeki değişimin birlikte gerçekleştiği dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklı”