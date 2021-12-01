Erdoğan: Büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz politika bir anda çıkmış değildir

Erdoğan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz politika bir anda çıkmış değildir.

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz politika bir anda çıkmış değildir.

Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır. Milletimiz her darbenin, krizin ardından gerçek gücüyle buluşturacak kadroların önünü açmıştır.”

Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle uzun iktidar dönemimizde girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık.

Türkiye ekonomisini mahvedeciğiz diyenlerin değirmenlerine su taşıdılar. Bunlar işte böyle, dün başka söyler, yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan, kendilerinden emin tavırla yaparlar. Aslında bunlar zaten faizci, bundan şüphe var mı? Sizin yemininiz makbul değil, istediğiniz kadar yemin edin.

Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle âlem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Siz son dönemde döviz kuru üzerinden yürüyen tartışmalarda aynısını yapıyorlar.”