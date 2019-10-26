Dünya

Mücevher fuarında 1,8 milyon dolarlık hırsızlık

26 Ekim 2019

Japonya’da bir mücevher fuarında sergilenen 1,8 milyon dolarlık yani yaklaşık 10 milyon liralık elmas çalındı.

Hırsızlık başkent Tokyo’nun 30 kilometre güneyindeki Yokohoma kentinde düzenlenen mücevher fuarında gerçekleşti. 50 karatlık bir elmasın çalındığını bir fuar çalışanı fark etti.

Polis güvenlik kameralarının incelendiğini ve mücevherin bulunduğu stand yakınlarında şüpheli davranışları olan bir kişinin tespit edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 1,8 milyon dolarlık elmasın 3 gün boyunca fuarda sergilenmesi planlanıyordu.

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