Amazon’dan gelen heykeller çalındı, Papa özür diledi

Katolik Kilisesi’nde muhafazakarlar ile yenilikçiler arasındaki gerginlik, Amazon’dan gelen heykelcikler üzerinden bir “putperestlik” çatışmasına dönüştü.

Amazon konulu zirve için Vatikan’a getirilen heykelcikler, aşırı muhafazakar kanattan olduğu anlaşılan kişiler tarafından “put” oldukları gerekçesiyle çalınarak nehre atıldı. Yenilikçi kanadın öncüsü Papa Francesco ise heykellerin put teşkil etmediğini belirtti ve çalınarak nehre atılmalarından dolayı özür diledi.

Papa’nın isteğiyle Vatikan’da düzenlenen 6-27 Ekim tarihli Amazon konulu Piskoposlar Meclisi (sinod) için bölge halkının kullandığı dini semboller de Vatikan’a getirilmişti. Bunların arasında, “doğurganlık” ve “toprak ana”yı temsil eden, çıplak hamile kadın heykelcikleri de yer alıyordu. Bu tahta heykelcikler Vatikan yakınlarındaki Santa Maria in Traspontina Kilisesi’ne yerleştirildi.

Söz konusu heykeller, Amazon bölgesi yerlilerinin tanrıçalarından olan “Pachamama” ismiyle de anılıyor.

Amazon sinodunun tartışma konularına da tepkili olan aşırı muhafazakar Katolikler, “Pachamama” heykellerinin Vatikan’a getirilmesi ve bir kiliseye yerleştirilmesini de öfkeyle karşıladı. Muhafazakar kanat, haber kanalları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla “pagan putları” olarak tanımladıkları bu heykelciklerin bir Katolik kilisesine konmasını “dine küfür” olarak yorumladı. İnternette Pachamama karşıtı imza kampanyası başlatıldı.