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MTG’ye Gürcü golcü

25 Temmuz 2019

Havadis’in 12 Haziran tarihinde duyurduğu Dinopeter’in MTG’den Adanaspor’a gideceği haberinin ardından arayışlara başlayan son şampiyon MTG, ilk yabancısını Türkiye BAL’dan getirdi

Süper Lig son şampiyonu Mağusa Türk Gücü forvet hattında Dinopeter’in alternatifini buldu. Havadis’in 12 Haziran’da ilk kez duyurduğu Dinopeter’in Türkiye’ye Adanaspor’a gideceği haberinin ardından arayışlara geçen MTG, aradığını yine Türkiye’den Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) buldu.

Dinopeter’in Adanaspor’da kalmasının ardından MTG, Türkiye’de geçtiğimiz sezon BAL’da forma giyen Gürcü forveti adaya getirtti. İlk yabancısını transfer etmiş oldu.

Geçen sezon Somaspor’da çok başarılı bir grafik çizen ve attığı goller sergilediği performansla dikkat çeken Gürcü forvet Toma Tabatadze ile anlaşan sarı-yeşilliler Türkiye’deki birçok takımdan daha iyi teklif yaparak oyuncuyu kadrosuna kattı.

28 yaşında 1.90 boyundaki Gürcü forvetin ardından MTG diğer 2 yabancısı için de arayışlarına devam ediyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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