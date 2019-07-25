FutbolSpor

Kani’nin kararı hafta sonuna kaldı

25 Temmuz 2019

Ülkemizde bir dönemin başarılı kalecilerinden Ahmet Çeliker’in (Zenga) oğlu Kani, Beşiktaş’ta ilk elemede başarılı oldu

 

HAFTA SONU HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK: Beşiktaş’ta diğer genç kalecilerle birlikte 3 gündür denen Kani, ilk elemelerde başarılı oldu. Hafta sonu yapılacak bir hazırlık maçında oynatılacak olan genç kalecinin kalıp kalmayacağına maçtan sonra karar verilecek

 

Önceki günlerde Havadis’in duyurduğu, Çetinkaya alt yapısından yetişen kaleci Kani Kansu Çeliker denenmek için Beşiktaş’ta bulunuyor. 3 günlük deneme süresinin ardından birçok genç kalecinin gönderilmesine rağmen Kani ilk elemelerde başarılı oldu. Hafta sonu yapılacak bir hazırlık maçında oynatılacak olan genç kalecinin kalıp kalmayacağına maçtan sonra karar verilecek.

 

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