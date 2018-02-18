MTG nefes aldı: 4-0

Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-0 mağlup ederek ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık

M.T. Gücü: Türkkan (Dk.62 Uygar), Sami, Yasin, Yusuf, Kaan, Adil (Dk.70 Nevzat), Mehmet, Arif, Dinopeter, Emre, Omokafe (Dk.80 Hakan)

G.Gücü: Ferhat, Hakan, Ali, Agit, Ahmet, Yusuf, Gökhan (Dk.70 Hüseyin), Debola, Mamadou, Ndue (Dk.62 Orhan), Derviş

Goller: Dk.4 Emre, Dk.33, Dk.59 Arif, Dk.58 Omokafe (MTG)

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 4-0’lık net bir skorla mağlup etti ve ligde 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. MTG’ye farklı galibiyeti getiren golleri Emre, Arif (2) ve Omokafe attı. Bu sonuçla Mağusa ekibi puanını 23 yaparak play-out bölgesinden çıkarken GG 20 puanla play-out’un en alt basamağında kaldı.

Önemli anlar

Dk.4: Sami’nin soldan ortasında Emre kafayla topu filelere gönderdi. (1-0).

Dk.25: Emre’nin kafa vuruşunda kaleci Ferhat topu son anda kornere çeldi.

Dk.33: Ceza alanına giren Omokafe’nin dışarı kestiği topu Arif ağlara yolladı. (2-0).

Dk.44: Dinopeter’in sert şutunda Ferhat topu kornere gönderdi.

İlk devre 2-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.57: Debola’nın şutunda top üst direkten geri geldi.

Dk.58: Dinopeter’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Omokafe’nin şutunda top filelerle buluştu: (3-0).

Dk.59: Dinopeter’in pasında bu kez Arif kaleci ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla farkı dörde çıkaran golü attı. (4-0).

Karşılaşma 4-0 MTG galibiyetiyle sona erdi.