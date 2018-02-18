Cihangir, Baf’tan farklı döndü: 1-4

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Yenicami ile golsüz berabere kalan Baf Ülkü Yurdu, 19. haftada sahasında konuk ettiği Cihangir’e farklı kaybetti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Mehmet Malek, Fatih Bardakçıoğlu, Ozan Kel

B.Ü. Yurdu: Erdoğan, Mustafa, Fikri (Dk.81 Arif), Hüseyin, Mete, Hasan, Felix (Dk.81 Hürcan), Azat, Tahsin, Joseph, Ahmet (Dk.78 Görkem)

Cihangir: Raif, Erol, Ertan, Salih (Dk.76 Burak), Osei, Offor (Dk.72 Seyhan), Doğan, Fırat, Ali (Dk.81 Onur), Musa, Çağlar

Goller: Dk.42 Azat (BÜY) – Dk.36 Offor, Dk.38 Ali, Dk.69 Salih, Dk.72 (pen) Ertan (Cihangir)

Kırmızı kart: Dk.63 Mustafa (BÜY)

K-Pet Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Cihangir deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’nu 4-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Konuk takıma 3 puanı getiren golleri Offor, Ali, Salih ve penaltıdan Ertan atarken ev sahibi ekibin tek golü Azat’tan geldi. Bu sonuçla Baf 23 puanda kalırken Cihangir puanını 26 yaparak rakibinin üzerine çıktı.

Önemli anlar

Dk.36: Defansın hatasından topu önünde bulan Offor, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (0-1).

Dk.38: Offor’un vuruşunda defanstan seken topu iyi takip eden Ali farkı ikiye çıkaran golü attı. (0-2).

Dk.42: Felix’in sağdan ortasında topa iyi yükselen Azat, kafayla topu filelere yolladı. (1-2).

İlk devre 2-1 konuk takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.63: Offor’a yaptığı faul sonrasında Ülkü Yurdu oyuncusu Mustafa direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dk.69: Musa’nın kullandığı serbest atışta Salih kafayla vurdu top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. (1-3).

Dk.72: Ahmet’in ceza alanı içinde Musa’ya yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Ertan penaltıyı gole çevirdi. (1-4).

Karşılaşma 4-1 Cihangir galibiyetiyle sona erdi.