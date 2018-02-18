Yiğitcan’a büyük onur

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2017 ödülleri, muhteşem gala gecesiyle sahiplerini buldu

KKTC’NİN MİLLİ GURURU:

Törende, Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez 4×100 metrede final koşan Türkiye Bayrak Takımı sporcularından olan KKTC’nin milli gururu Yiğitcan Hekimoğlu da ödül aldı

Okan KARADEMİR

Atletizmde geçtiğimiz yılın en iyilerinin ve Türkiye rekortmenlerinin onurlandırıldığı TAF 2017 Ödülleri Galası, İstanbul Gönen Otel’de önceki gün gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Türkiye Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen, Balkan Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov’un da aralarında olduğu seçkin konukların katıldığı gecede yılın en iyilerine ve Türkiye rekortmenlerine ödülleri verildi.

Yiğitcan da ödül aldı

Törende Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez 4×100 metrede final koşan Türkiye Bayrak Takımı sporcularından olan KKTC’nin milli gururu Yiğitcan Hekimoğlu da ödül aldı.

Ülkemizin rekortmen milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, mutluluğunu törene birlikte katıldığı babası İbrahim Hekimoğlu ile birlikte yaşarken Türkiye’nin 2020 Olimpiyatları aday kadrosunda da yer alan Yiğitcan bir kez daha ülkemize büyük bir gurur yaşattı.