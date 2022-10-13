MSA, kutlamalarına devam ediyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Puma Kadınlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı üst üste kazanılan namağlup şampiyonluğun ardından kamp yaparak şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Karpaz Farm Guest House’da gerçekleştirilen 2 günlük şampiyonluk kampına Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol Takım yöneticileri Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve 21 futbolcu katıldı.

Keyifli geçti

Yoğun geçen Puma Kadınlar Ligi sezonun ardından şampiyonluğu kamp yaparak kutlamaya devam eden Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın Futbol Takım kafilesi 2 günlük kamp boyunca farklı aktiviteler, oyunlar oynayarak, çok güzel neşeli günler ve keyifli akşam geçirildi. Kampta birlikteliğin, arkadaşlık bağlarının çok daha fazla güçlendiği ve kenetlenerek, çok güzel bir aile ortamı içerisinde geçmesinden dolayı şampiyon Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takım kafilesinde sevinç ve mutluluk hakimdi. Şampiyonluk kampın gerçekleşmesine katkı koyan, emeği geçen ve destek olan başta yöneticiler Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve tüm sponsorlara teşekkür edildi.