Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-10 Ekim tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova) 1 Maç

Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı) 1 Maç

Olgun Jack Karabulut (Türk Ocağı) 3 Maç

Süleyman Bayır (Ünimar Maraş) 2 Maç

Adem Seven (Yeniboğaziçi) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Salih Cemal Yeşilleme (İncirli) 2 Maç

Ahmet Köseoğlu (Yeniboğaziçi) 1 Maç

Nihat Selengin (Yenierenköy) 2 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 08/10/2022 tarihinde, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda gerçekleşen Merit Alsancak Yeşilova SK – Küçük Kaymaklı TSK, AKSA Süper Lig müsabakasında, Merit Alsancak Yeşilova SK taraftarlarının sahaya hakemlere ve rakip takım futbolcusuna yönelik pet şişe ve kola kutusu atarak saha olayına neden oldukları, gözlemci raporundan tespit edilmiş olup, DS-3/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz konu ile ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmede, Merit Alsancak Yeşilova SK’nin DT 52 (1) ( c)’yi ihlal etmiş olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu nedenle Merit Alsancak Yeşilova SK’ye DT 52 (1) ( c)’nin ihlalinden dolayı, DT 52 (3) uyarınca 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 09/10/2022 tarihinde Girne Pia Bella Sahası’nda gerçekleşen Türk Ocağı Limasol – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakibine topsuz alanda kasti bir şekilde yüzüne yumruk attığı raporlardan tespit edilen China Bazaar Gençlik Gücü TSK 115646 lisans numaralı futbolcusu Cengiz Aşan’a DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, 44(1) (A) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 08/10/2022 tarihinde Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda gerçekleşen Yenierenköy TSK – Yeniboğaziçi DSK AKSA 1. Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna hakaret küfür ve tehditlerde bulunup, boğazından ittiği ve olayların başlamasına neden olduğu raporlardan tespit edilen Yeniboğaziçi DSK 102616 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Çağakan’a, DT 41 (1) ve 44(1)’in ihlallerinden dolayı, DT 41 (1) (A) ve 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 08/10/2022 tarihinde Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda gerçekleşen Yenierenköy TSK – Yeniboğaziçi DSK AKSA 1.Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusunun yüzünü tırnakları ile çizip kanamasına neden olduğu raporlardan tespit edilen Yeniboğaziçi DSK 100297 lisans numaralı futbolcusu Ramadan Ağdaç’a, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (A) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 08/10/2022 tarihinde Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda gerçekleşen Yenierenköy TSK – Yeniboğaziçi DSK AKSA 1.Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna yerde yumruk attığı raporlardan tespit edilen, Yenierenköy TSK 110903 lisans numaralı futbolcusu Tugay Yavuz’a, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.