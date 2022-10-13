Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak kararlar aldı.

Tahkim Kurulu Kararları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“1) Kurul, TK-05/2022-2023 sayılı başvuruyu incelemiş olup Mormenekşe GBSK – Düzkaya KOSK arasında oynanan AKSA A2 1. Lig müsabakasının 61. Dakikasında meydana gelen saha içindeki olaylar neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Mormenekşe GBSK ‘nın 115325 lisans numaralı futbolcusu Deniz Sesigüzel’e KTFF Disiplin kurulu tarafından verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının kurulumuz tarafından müdahaleyi gerektirecek bir bulgu olmadığı ve verilen cezanın uygun ve adil olduğu gerekçesiyle Mormenekşe GBSK tarafından Kurulumuza yapılan başvurunun reddedilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

2) Kurul, TK-4/2022 – 2023 sayılı ve 25/8/2022 tarihli başvuruyu inceledikten ve tarafların şahadetini ve iddialarını değerlendirdikten sonra, Dörtyol SK tarafından kurulumuza yapılan Olgun Tekbıyık isimli futbolcunun Pera Larnaka Gençlerbirliği SK ‘ne yapılan transfer işleminin iptaline ilişkin yapılan başvurunun, Dörtyol SK tarafından Başkan Erhan Öztürk’ün kurulumuz tarafından kendisine yöneltilen sorular neticesinde ilgili futbolcunun Karadeniz 61 SK’nın lisanslı futbolcusu iken Pera Larnaka Gençlerbirliği SK ‘ne yapılan transfer işlemine bir itirazının olmadığını defaten beyan etmesi ve asıl talebinin önceden Dörtyol SK tarafından Karadeniz 61 SK’ya transferi gerçekleşen Berkant İstanbul isimli futbolcunun transfer bedeli olarak kulübüne ödeme yapılmasını talep etmiştir, bu cihetle Kurulumuz Olgun Tekbıyık isimli futbolcunun gerçekleşen transfer işleminin iptaline yönelik tarafımıza yapılan başvurunun oybirliği ile reddedilmesi hususunda karar almıştır.

Kurulumuz bununla birlikte huzurumuzda yapılan duruşma neticesinde Dörtyol SK ile Kaplıca Karadeniz 61 SK arasında meydana gelen anlaşmazlığın asıl sebebinin Dörtyol SK tarafından Karadeniz 61 SK’ne transferi gerçekleştirilen Berkant İstanbul isimli futbolcunun transferi karşılığında Karadeniz 61 SK tarafından kendisine verilmesi vaat edilen futbolcuları transfer etmediği ve bununla birlikte herhangi bir transfer bedeli de ödenmediği tarafımızdan tespit edilmiştir, bu cihetle Dörtyol SK’nün gerçekleşen transfer işlemi neticesinde uğradığı zararın tespiti ve tahsili için yargı yoluna başvurmasını önemle tavsiye ederiz.”