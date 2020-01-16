Motoruyla arabanın altında kaldı: 2 yaralı

Girne – Güzelyurt Anayolunun 8-9’uncu km’leri arasında, Alsancak mevkiinde araba ile motosiklet çarpıştı.

Bu akşam 19.00 sıralarında gerçekleşen çarpışma sonucunda RU 562 plakalı arabanın sürücüsü 32 yaşındaki Niyazi Seylani ile motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Alperen Aktürk yaralandı. Seylani’nin tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde devam edilirken, Aktürk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgilere göre çarpışma, RU 562 plakalı araba sürücüsü Seylani’nin Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, gidişine göre, yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aktürk’ün kullandığı 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkamasıyla gerçekleşti.