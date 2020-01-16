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Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 11 kişi gözaltı

17 Ocak 2020

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken, reform bir kez daha protesto edildi.

Sendikaların çağrısıyla Paris‘te Montparnasse bölgesinde toplanan eylemciler, İtalya Meydanı’na kadar yürüdü.

Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, emeklilik reformunun geri çekilmesi konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 11 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 23 bini Paris’te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 187 bin kişi katıldı.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 43’üncü gününe girerken, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar, günlük yaşamı felç ediyor.

Sendikalar, reformu protesto etmek için 24 Ocak’ta ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.



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