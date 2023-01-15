Motorlu sürücü yayalara çarptı! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Motorlu sürücü yayalara çarptı!

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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motor kazası kktc

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Ali Emre DURGUN (E-24) yönetimindeki RT 785 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Avenue Cinemax önlerine geldiğinde, o esnada yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rafa Nabeel Mohammed ALZURIKI (K-20) ve Mohammed Ammar Mohem ALFARRA (E-20)’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Rafa Nabeel Mohammed ALZURIKI sol ayak bileği kırığı teşhisi nedeniyle, Mohammed Ammar Mohem ALFARRA ise kontrol maksatlı acil serviste müşahede altına alındı.


RT 785 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Emre DURGUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Tags:Ali Emre DURGUNkıbrısKKTCMohammed Ammar Mohem ALFARRAmotorlu kazaRafa Nabeel Mohammed ALZURIKI
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