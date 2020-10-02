Moskova’da kuruluşlara, çalışanlarının üçte birini evden çalıştırma zorunluluğu getirildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasında, şehirdeki kuruluşların, işçilerinin en az yüzde 30’unu 5-28 Ekim döneminde evden çalıştıracağına karar verildiği ifade edildi. Bunun dışında, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan işçilerin de evden çalıştırılacağı kaydedildi. İş yerinde varlığı, firmanın işleyişi için kritik öneme sahip olan işçiler bu karardan istisna tutuldu.

Sobyanin, “Evden çalıştırma talebi sağlık kuruluşlarını, savunma işletmelerini, Rosatom, Roskosmos ve bazı diğer stratejik sektörleri kapsamıyor” diye açıkladı.

Moskova Belediyesi geçen hafta şehrin en büyük firmalarından, çalışanlarının bir kısmını evden çalıştırmalarını istemişti. Yaşlı ve kronik hastalıkları olan insanlara da hasta raporu veya yıllık izin alarak evde kalmaları tavsiye edilmişti.

Sobyanin, yeni tavsiyelerin toplu ulaşım araçlarındaki akışı azaltacağı umuduyla verildiğini fakat Moskova’daki Kovid-10 vaka sayısının giderek artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Moskova Belediye Başkanı, “Bazı işletmeler gerçekten de çağrımıza uydu. Ama maalesef toplu ulaşımla yapılan seyahatlerin sayısı yeterince azalmadı. Tahmin edildiği gibi vaka sayısındaki artışın ardından hastaneye kaldırılan kişi sayısında da yukarı yönlü eğilim yaşanıyor. Her hafta 5 binden fazla kişi hastaneye yatırılıyor. Kovid-19 hastalığı ağır seyreden kişi sayısı da artıyor, haftada 1500 kişiden fazla” ifadesini kullandı.

Sobyanin’in verdiği bilgiye göre hastalar arasında çocukların oranı ilk kez yüzde 19’u geçerken 65 yaş üstü kişilerin oranı ise yüzde 20-25’leri buldu.

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 945 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Vakaların 2 bin 424’ü Moskova’da kaydedilmişti.