Morpa Kampüs Nedir? Merak Edilenler

Öğretmenler ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel olarak hazırlanmış olan morpa yararlı içeriklere sahip bir platformdur. Bu kampüs içerisinde çalışmalar, konu anlatımları, testler, deneyler, ödev yaprakları, belgeseller, videolar, kitaplar ve daha pek çok içerik yer almakta olup bunların her biri güncel Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda platform içerisinde detaylı şekilde raporlama bilgilerine de yer verilmektedir. Böylece sistem daha da avantajlı hale gelmektedir.

Morpa Kampüs Nasıl Kullanılır?

Morpa kampüs kullanacaklar birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan öğrenciler, okul yöneticileri, branş ve sınıf öğretmenleri, üye öğrencilerin velileri olarak ifade edilir. Bu kişiler platform kullanmak istediklerinde öncelikle yeterli hızda bir internet bağlantısına sahip olmalıdır. Böylece istenilen yerde ve zamanda kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapılabilir. Kullanım içi herhangi bir CD’ye ya da bilgisayar kurulumuna ihtiyaç yoktur. Tek yapılması gereken kampüsün internet sitesini ziyaret etmektir.

Morpa’ya Nasıl Üye Olunur?

Morpa’ya üyelik için internet sitesinde yer alan “hemen üye ol” sekmesine tıklanır ve açılan sayfadaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulur. Burada öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere üç farklı üyelik seçeneği vardır. Öğrenciler için üyelik yenileme işlemleri de bu sayfa üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci üyeliklerinde ücret ödemesi için kredi kartı, havale, kapıda ödeme ve üyelik kartım var seçeneklerinden biri işaretlenerek bir yıllık üyelik satın alınabilir.

Morpa’nın Öğrenciye Faydaları Nelerdir?

Morpa’nın öğrenciye faydaları oldukça geniştir. Böylece öğrenciler istedikleri zaman derslerini tekrar edebilir, ülke genelinde düzenlenen ödüllü bilgi yarışmalarına katılabilir, başarı durumlarını raporlayabilir, öğretmenler tarafından kendilerine gönderilen sınavlara ve ödevlere ulaşabilirler. Platformda binlerce soruya sahip testler ile sınavlara en iyi şekilde hazırlanan öğrenciler en kapsamlı içerikleri en ekonomik fiyatlardan satın alabilirler.

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