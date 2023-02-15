Mormenekşe’den logo kararı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Mormenekşe’den logo kararı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Mormenekşe’den logo kararı

Mormenekşe Kulübü, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren insanlarımız için derin ve tarifi imkansız acılar içinde olduklarını belirterek, bunun yasını, logosuna siyah renk ekleyerek tutma kararı aldıklarını açıkladı.

Mormenekşe Kulübü tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:
“Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra başta Adıyaman’da yitirilen minik canlarımız,


velilerimiz, öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz , Türkiye’nin diğer illerinde yitirilen vatandaşlarımız ve

depremde canını kaybeden herkes için bizlerde toplum gibi derin ve tarifi imkansız bir acı içindeyiz.

Kulüp yönetim kurulu olarak aldığımız karar çerçevesinde yaşanan bu acı olayın yasını tutmak anlamı

ile logomuza siyah renk eklemeyi uygun bulduk. Bundan böyle logomuzun tarafınızca da bu şekilde

kullanılmasını rica ederiz.”

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Tags:Mormenekşe Kulübü
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