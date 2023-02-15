Devrim Barçın: Yapılan istihdam 348 kişinin kesintisine denk

CTP Milletvekili Devrim Barçın “yaptığınız 1 sözleşmeli istihdamın maliyeti 348 kişinin kesintisine dentkir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, hükümet maaşlardan kesinti yaparak depremzedelere yardım toplamak için Yasa Gücünde Kararname çıkarırken, diğer yandan da 348 emeklinin maaşından yapılacak kesintiye eş değerde maliyeti olan yeni istihdam yaptığını belgesiyle ortaya koydu.

Açıklama şöyle:

HÜKÜMETE GÜVENSİZLİĞİN NEDENİNİ BU RESMİ EVRAKTA GÖREBİLİRSİNİZ

Kişilerle veya isimlerle hiçbir sorunum yoktur ve derdim de kim oldukları ile ilgili değildir.

Derdim UBP zihniyetinin böyle dönemde bile ne ile uğraştığını topluma göstermektir.

Hani iş insanlarına ek vergi konulup tüm çalışanlardan kesintiler yapılıyor ya diğer taraftan da fotoğrafta gördüğünüz üzere bir üst düzey bürokratın çocuğu hem de eğitim alanı dışında , Başbakanlık’ta kamuya sözleşmeli personel olarak hem de böyle bir dönemde ihtiyaç olmamasına karşın, görev tanımı da yapılmadan yasaya aykırı bir şekilde istihdam ediliyor.

Yeni İstihdam 1 sözleşmeli personelin kamuya yıllık maliyeti 452.406 TL.

10.000 TL emekli maaşı alıp kesinti yapacağınız 348 kişinin kesintisine denk yani.

İşte bu bu yüzden insanlar size güvenmiyor, yoksa kesintiye kimsenin itirazı yoktur ama biliyorlar ki siz bunları ihtiyaçlar için kullanmayacaksınız.