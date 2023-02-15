Cimnastik Federasyonu, “Şampiyon Melekler Köyü” için kampanya başlattı

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformunun girişimleriyle, “Türkiye’de kurulacak olan “Şampiyon Melekler Köyü” için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi de Türkiye’de deprem bölgesinde kurulacak 1000 adeta prefabrik evden oluşacak olan “Şampiyon Melekler Köyü” için kampanya başlattı.

“Şampiyon Melekler Köyü için BizDeVarız” sloganıyla başlatılan kampanya ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetim kurulundan yapılan açıklamada “Karınca kararınca desteklerinizi bekliyoruz. Yapılan bağışlara makbuz kesilecek. Toplanan para her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.