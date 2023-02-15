MTG, Mağusa Türk Maarif Koleji logolu formalar giyecek

Süper Lig’de puan tablosunun ilk sırasında yer alan Mağusa Türk Gücü’nde kulüp yönetim kurulu, Mağusa Türk Maarif Koleji’nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlara çıkacağını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklama şu şekilde:

“Acımız büyük!

Mağusamıza düşen bu ateş bizleri derinden yaralamıştır.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra Adıyaman’da kaybetmiş olduğumuz Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve antrenörlerimiz, Türkiye’nin birçok bölgesinde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız için tarifi imkansız acılar içindeyiz.

Kulübümüz yönetim kurulu olarak almış olduğumuz karara göre Mağusa Türk Maarif Koleji deprem şehitlerimizin anısına 2022/2023 yılı Aksa Süper Lig, Northernland Kıbrıs Kupası, Aksa A2 ve Asbuzu U16 ‘da oynayacağımız tüm karşılaşmalara siyah ve onların isimlerini taşıyan formalarla mücadele edeceğimizin kararını üzüntü ile aldık. Her bir futbolcumuz depremde kaybetmiş olduğumuz Melekler takımındaki iki ismin ve Mağusa Türk Maarif Kolejinin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlara çıkacak.

Melekler takımını bu yıl şampiyonluklara koşarken hep kalbimizde ve sırtımızda taşıyacağız.

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu .”