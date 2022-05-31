Mormenekşe, Eralp Şerifoğlu ile anlaştı

Aksa Birinci Lig’in doğu bölgesi temsilcilerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü bir süredir görüşmeler yaptığı kulübün efsane teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu ile resmen anlaştı.

Taraflar dün gece kulüp lokalinde bir araya gelerek resmen anlaşma sağlarken, yeni sezon ile ilgili ilk toplantılarını da gerçekleştirdiler. Kulüpte görev yaptığı 13 sezon boyunca birçok başarılara imza atan Eralp Şerifoğlu ile önümüzde ki sezonda yeniden bu gibi başarılar yaşamak isteyen yönetim transfer çalışmalarına başladı. Birçok önemli isim ile görüşen yönetim bu isimlerin transferlerini bitirip sezon başı çalışmalarına yetiştirmek istiyor.