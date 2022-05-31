Altuğra:Yıllardır kronikleşen sorunları çözeceğiz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kovid-19 salgınıyla ile ilgili gevşetilen ve devam eden önlemler, sağlık alanında atılacak adımlar ve Türkiye ile sağlık konusunda iş birliğine ilişkin Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Altuğra, sağlık sisteminde aşılması gereken birçok sorun olduğunu dile getirerek, yol haritası belirlediklerini, uzun ve kısa vadeli hedefler koyduklarının altını çizdi.

Altuğra, “Yıllardır kronikleşen sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Paniğe kapılmadan, strese girmeden bu sorunları çözeceğiz. Çözmek için adımlarımızı attık, bu hafta da bazı sonuçlar basına yansıyacaktır” dedi.

Salgın sürecinin küresel bir sağlık sorunu olarak tüm dünyayı etkilediğini, dünyada olduğu gibi KKTC‘de de bunun aşılması için ciddi emekler verildiğini belirten Altuğra, “Bugün pandemide başarılı noktaya geldiysek, Anavatan Türkiye’nin desteğinden dolayıdır” vurgusu yaptı.

Kovid-19’a karşı aşılamanın devam ettiğini de vurgulayan Altuğra, halka hatırlatma dozlarını, hiç aşı olmamış kişilere ise aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde sağlık alanına da geniş yer verildiğini hatırlatan Altuğra, “Türkiye ile uyumlu çalışma olmazsa hiçbir şey başaramayız. Bu uyumlu çalışma, mantıklı ve halka yönelik doğru hizmetlerin gitmesidir. Hedeflerimizde hastanelerin inşası, donanımı ve hizmete geçirilmesi var.” dedi.

Altuğra, Türkiye’nin de desteğiyle, Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi’nin donanımlarıyla birlikte tamamlanmasının yanı sıra Lefkoşa’ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini kaydetti.