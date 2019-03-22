Montessori çocukları yaşlıları sevindirdi

ODTÜ Montessori Okulu öğretmenleri ve öğrencileri Lapta Huzur Evi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti

ODTÜ Montessori Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Montessori çocukları, Kalkanlı Yaşam Evi ziyaretine giderken yanlarında kendi yaptıkları sevgi kartlarını ve buğday çiçeklerini de götürdü.

Kalkanlı Yaşam Evi’ne yapılan ziyarette, ODTÜ Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerine, Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de eşlik etti.

Çiçek takdim ettiler, sevgi kartı verdiler

ODTÜ Montessori Okulu çocukları, sevgi kartlarını ve buğday çiçeklerini yaşlılara takdim etti, yaşlıların elini öptü her birini ayrı ayrı selamladı.

Yaşam evinin misafir salonunda bir araya gelen Montessori çocukları, öğretmenleri ve yaşlılar, oldukça eğlenceli saatler geçirdi.

Birlikte dans edip eğlendiler

Montessori çocukları, özel hazırladıkları dans gösterilerini sundu, bazı yaşlılar ile dans etti.

Keyifli geçen birkaç saatin sonunda ODTÜ Montessori çocukları, giderken yaşlılara, yün, şiş ve tavla gibi topluca kullanacakları materyaller bıraktı.