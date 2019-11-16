Kıbrıs

Montessori çocukları Cumhuriyeti kutladı

16 Kasım 2019
Girne Montessori Okulu çocukları, Montessori eğitim sisteminin de temelini oluşturan “Barış” temasına dikkat çekerek, “birlik”, “huzur” ve “özgürlük” istediklerini belirten yaftalar açtı

Kıbrıs Montessori Okulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıldönümünü tören ve etkinliklerle kutladı

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıldönümünü münasebeti ile Lefkoşa, ODTÜ ve Girne Montessori Okulları’nda çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi.

Girne Montessori Okulu’nda, çocuklar, beklentilerini, hayallerini, günümüzden ve geleceklerinden beklediklerini yazdıkları kağıtları KKTC adını verdikleri ağacın dallarına astı

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. Denktaş’ın mezarına rengarenk çiçekler bıraktı. Öğretmenler, çocuklara, Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı, 15 Kasım’ın önemine ilişkin bilgiler verdi.

ODTÜ Montessori Okulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Kıbrıs mutfağına özgü yemekler, tatlılar ve el işleri yaptı.

ODTÜ Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, okulda KKTC’nin ilanı ile ilgili bir köşe hazırladı, Kıbrıs mutfağına özgü yemekler, tatlılar ve el işleri yaptı. Öğrenciler ayrıca yöresel kıyafetler giyerek halk dansları oyunlarını oynadı.

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etti

ODTÜ Montessori Okulu velileri de önceden hazırladıkları ikramlıkları okula göndererek bayram kutlamaları çerçevesindeki “Kıbrıs yemek kültürü” etkinliğine katkıda bulundu.

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın mezarını çiçeklerle bezedi

ODTÜ Montessori Okulu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portresinin önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi.

Girne Montessori Okulu’nda ise KKTC köşesi yapıldı, çocuklar, beklentilerini, hayallerini, günümüzden ve geleceklerinden beklediklerini yazdıkları kağıtları KKTC adını verdikleri ağacın dallarına astı.

Çocuklar ayrıca, Montessori eğitim sisteminin de temelini oluşturan “Barış” temasına dikkat çekerek, “birlik”, “huzur” ve “özgürlük” istediklerini belirten yaftalar açtı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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