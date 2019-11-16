Montessori çocukları Cumhuriyeti kutladı

Kıbrıs Montessori Okulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıldönümünü tören ve etkinliklerle kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıldönümünü münasebeti ile Lefkoşa, ODTÜ ve Girne Montessori Okulları’nda çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi.

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. Denktaş’ın mezarına rengarenk çiçekler bıraktı. Öğretmenler, çocuklara, Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı, 15 Kasım’ın önemine ilişkin bilgiler verdi.

ODTÜ Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, okulda KKTC’nin ilanı ile ilgili bir köşe hazırladı, Kıbrıs mutfağına özgü yemekler, tatlılar ve el işleri yaptı. Öğrenciler ayrıca yöresel kıyafetler giyerek halk dansları oyunlarını oynadı.

ODTÜ Montessori Okulu velileri de önceden hazırladıkları ikramlıkları okula göndererek bayram kutlamaları çerçevesindeki “Kıbrıs yemek kültürü” etkinliğine katkıda bulundu.

ODTÜ Montessori Okulu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portresinin önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi.

Girne Montessori Okulu’nda ise KKTC köşesi yapıldı, çocuklar, beklentilerini, hayallerini, günümüzden ve geleceklerinden beklediklerini yazdıkları kağıtları KKTC adını verdikleri ağacın dallarına astı.

Çocuklar ayrıca, Montessori eğitim sisteminin de temelini oluşturan “Barış” temasına dikkat çekerek, “birlik”, “huzur” ve “özgürlük” istediklerini belirten yaftalar açtı.