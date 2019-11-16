2 milyon 800 bin TL teminat gösterdiler

Girne Kaza Mahkemesi, “Evrak sahteleme ve sahte evrakı tedavüle sürme” suçlamasıyla 4 gün tutuklu kalan Vakkas Altınbaş ve Mehmet Altınbaş’ın da aralarında olduğu 5 zanlıyı ağır teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı

AĞIR TEMİNAT: Vakkas Altınbaş ve Ahmet Bayraktar için 2’şer kefilin 400’er bin TL, Mehmet Altınbaş, Refet Uzun ve Kemal Yorgancıoğlu için ise 2’şer kefilin 200’er bin TL teminat imzaladı. Yurtdışı çıkışları yasaklanan zanlılar, haftada 1 kez polise ispatı vücut yapacak

“KIBRIS HALKI BENİ BİLİYOR”: Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş: İlgimiz olmayan bir olay yüzünden gözaltına alındık. Olay tamamen para alma oyunu. Kıbrıs halkı beni biliyor. Bir kere bile polislik işimiz olmadı

“BÖYLE LANETLİ MALI İSTEMİYORUM”: Altınbaş: Böyle uğursuz, lanetli bir mal istemiyorum, verseler de almam. Onların derdi, hem malı almak hem de 3 milyonluk çeki bozmak

Melin DOBRAN

“Evrak sahteleme ve sahte evrakı tedavüle sürme” suçlamasıyla poliste tutuklu bulunan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş dâhil 5 zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat maksadı ile yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Geçtiğimiz Salı günü ise olayla bağlantısı olduğuna inanılan ve tutuklu bulunan Mehmet Şefik Ormancıoğlu ile Mehmet Akacan teminatla serbest bırakılmıştı.

Altınbaş’a 400 bin TL teminat

Mahkeme, Vakkas Altınbaş ve Ahmet Bayraktar’ın 2’şer kefilin 400’er bin TL, Mehmet Altınbaş, Refet Uzun ve Kemal Yorgancıoğlu’nun ise 2’şer kefilin 200’er bin TL teminat imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme ayrıca tüm zanlıların seyahat belgeleri ve kimliğine el konularak yurt dışına çıkışları yasaklanmasına ve haftada 1 kez polise ispatı vücutta bulunmalarına karar verdi.

“Dolandırmaya kurban gidiyorduk”

Vakkas Altınbaş, teminatla serbest kalmasının ardından mahkemede basına açıklama yaptı. Altınbaş, çok basit ve ilgisi olmayan bir olay yüzünden gözaltına alındıklarını söyleyerek, 4 günün ardından serbest kaldıklarını belirtti.

Vakkas Altınbaş, “Ben şuna inanıyorum ki benim inanmadığım gibi KKTC halkı da bu olaya inanmamıştır. Tamamen dolandırmaya kurban gidiyorduk” dedi.

“Böyle olaylarda olmamız mümkün değil”

Vakkas Altınbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz paramızın peşine düşerken olay 2 sene önce gerçekleşmiş ve konu yeniymiş gibi gündeme getirildi. Bu olay tamamıyla düzmece ve yanlış bir olaydır. Bizim böyle olaylarda olmamız mümkün değil. Biz paramızı, tapumuzu alacağız diye verdik ama adam rahmetli oldu, alamadık. Çekimizi kurtaralım derken başka bir olay oldu. 2 tane verasetçi çıktı. Onlar mahkemelik olmuştu ve sonra kendi aralarında uzlaşmışlardı.”

“Bu para alma oyunuydu”

Söz konusu malları artık istemediğini vurgulayan Vakkas Altınbaş, çekleri kurtarıp parasını almak istediğini söyledi. Altınbaş, mahkemenin çekle ilgili kendilerine ara emri verdiğini belirtti. Davanın 18 aydan beri devam ettiğini anımsatan Altınbaş, kendilerinin gözaltına alınmasının tamamen para alma oyunu olduğunu ifade etti. Kamuoyundan ve halktan özür dileyen Altınbaş, “Kıbrıs halkı beni biliyor. Bir kere bile polislik işimiz olmadı” dedi.

“Onların derdi çeki bozdurmak, bozdurmayacağım”

Bir malı alıp satarken, mutlaka helalliğine dikkat ettiklerini dile getiren Altınbaş, bu malı artık verseler de almayacağını vurguladı. Altınbaş, “Böyle lanetli, uğursuz bir mal istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler. Onların derdi malı alıp çeki bozdurmak. Ben çeki bozdurmayacağım. Kime verirlerse versinler, bu itibar bozucu hareket yapıldıktan sonra ki ben itibarımın bozulmadığına inanıyorum. Daha da güçlendiğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kabulleneceğimi sandılar”

Vakkas Altınbaş, konuşmasını şöyle tamamladı, “Onlar sandı ki böyle yaparlarsa, Altınbaş bu işi kabullenecek. Tamamen dolandırılıyorduk. 4 milyon sterlin ödeme yaptık, 3 milyon sterlinlik çeki ara emri aldık, durdurduk. Mal sahibi öldükten sonra tereke oluşamadı ve malı bize devredemediler. Yatırımlarımız devam edecek. Ahmet Bayraktar ile herhangi bir ilişkim yok, o karşı tarafın emlakçısıdır. Olayı yapan benim, Orkun’la, Sedef’le ve Refet’le ilgili bir şey yok.”