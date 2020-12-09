Monolit çılgınlığı sürüyor: Belçika, İspanya ve Almanya’da da görüntülendi

Monolitler dört bir yanda yayılmaya devam ederken, dünyanın yeni çılgınlığının son örneği Belçika’daki bir patates tarlasında görüldü.

Kasım ortalarında Utah’taki bir çölün ücra köşesinde bulunan ve sonrasında hızla kaldırılan ilk monolitin ardından bu parlak yapılar insanların merakını cezbetti.

Monolitlerin nereden geldiğine dair internette birçok teori yer alırken, bazıları yapının yeni dalga bir sanatçının ürünü olduğunu düşünüyor.

O zamandan beri Kaliforniya ve Romanya’daki tepelerde ve Wight Adası’ndaki bir sahilde ortaya çıkan replikalar sosyal medyada büyük ilgi ve spekülasyona neden oldu.

Şimdiyse Brussels Times gazetesinin haberine göre, Belçika’nın Dendermonde kenti yakınlarındaki Baasrode kasabasındaki tarlaya bir metalik yapı dikildi.

Başka monolitlerin de yakın zamanda İspanya’da yer alan Ayllon köyündeki bir kilise kalıntısıyla ufak Alman kasabası Sulzbach’ta görüldüğü belirtildi.

Tasarım kaliteleri farklılık göstermekle beraber hepsi, 1968 yapımı 2001: Uzay Yolu Macerası filminin tekrar eden sembolü uzaylı monolitle karşılaştırılıyor.

Sulzbach sakini Holger Klink, HR yayım kuruluşuna Almanya’daki monolit hakkında “Uzaydan gelmedi” dedi.

İçindeki ahşap yapı gayet Dünya’ya ait görünüyor.

Pazar günü Wight Adası’ndaki Compton plajında ortaya çıkan başka bir dikilitaş da o kadar çok dikkat çekti ki, kültürel mirası koruma kuruluşu National Trust izdihamı önlemek için korucular göndermek zorunda kaldı.

İki gün sonra, 29 yaşındaki Batı Sussexli tasarımcı Tom Dunford, BBC’ye açıklamasında, yapıyı sadece eğlence için tasarladığını ve pazar sabahı erken saatlerde yerleştirdiğini belirtti.

Dunford, salı günkü açıklamasında, daha fazla insanın fotoğraf çekmesine imkan tanımak için monoliti birkaç gün daha plajda bırakacağını ifade etti.