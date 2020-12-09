Forbes, ‘Dünya’nın En Güçlü 100 Kadını listesini yayınladı

Forbes, ‘Dünya’nın En Güçlü 100 kadını’ listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alırken, Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.

Listenin ilk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.

Lagarde, ikinci sırada yer aldı.

Christine Madeleine Odette Lagarde, Fransız avukat ve politikacı. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Listenin üçüncü sırasında, Kamala Harris yer aldı.

Kamala Devi Kamala Devi Harris, Birleşik Devletler’in seçilmiş başkan yardımcısı olan Amerikalı politikacı ve avukat.

2020 başkanlık seçimlerinde görevdeki Başkan Donald J. Trump ve yardımcısı Mike Pence’ın yenilgisinden sonra başkan seçilen Joe Biden ile birlikte 20 Ocak 2021’de göreve başlayacak

Kamala,ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı.

4 sırada ise, Ursula von der Leyen yer aldı.

Ursula Gertrud von der Leyen CDU üyesi Alman siyasetçi ve Avrupa Komisyonu Başkanı. 2005 ile 2019 yılları arasında federal hükumete hizmet vererek Angela Merkel’in kabinesinin en uzun süreli üyesi oldu. Almanya’nın ilk kadın Savunma Bakanı.

Melinda Gates, beşinci sırada yer aldı.

Melinda French Gates Amerikan hayırsever. Bill & Melinda Gates Vakfı’nın kurucusu ve başkan yardımcısı. Microsoft’un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev aldı. 1994 yılında Bill Gates ile evlendi.

Mary Barra, altıncı sırada yer aldı.

Mary Teresa Barra, General Motors Company’nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü. 15 Ocak 2014’ten beri CEO görevini üstleniyor. Ve büyük bir küresel otomobil üreticisinin ilk kadın CEO’su.

Nancy Pelosi, yedinci sırada yer aldı.

Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi, ABD Temsilciler Meclisi’nin 60. meclis başkanıydı. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi’nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadın. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutuyor.

Ana Patricia Botín, sekizinci sırada yer aldı.

Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea, DBE İspanyol bankacı. 10 Eylül 2014’te Botín ailenin dördüncü nesli olarak bu görevi üstlenen Santander Group’un yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Bundan önce Aralık 2010’dan beri Santander UK’de CEO olarak görev yapıyordu.

Botín 2005 yılında Forbes dergisi tarafından dünyadaki 99. en güçlü kadın olarak seçildi.

2009’da 45. sırada yer aldı.

Şubat 2013’te BBC Radio 4’da Woman’s Hour tarafından İngiltere’de üçüncü en güçlü kadın seçilirken 2016’da Forbes tarafından dünyadaki en güçlü 10. kadın seçildi.

Abigail Johnson, 9. sırada yer aldı.

Abigail Pierrepont Johnson, Amerikalı milyarder iş kadını. 2014 yılından beri Johnson, Amerikalı yatırım firması Fidelity Investments’in başkanlık ve baş yönetici görevini üstleniyor. Aynı zamanda uluslararası kardeş şirket Fidelity International başkanı.

Gail Boudreaux, onuncu sırada yer aldı.

Gail Koziara Boudreaux Amerikalı bir iş kadını ve sporcu. Üniversitede 1978’den 1982’ye kadar Dartmouth Big Green Kadınlar basketbol takımı için göze çarpan bir oyuncuydu.

Oprah Winfrey, yirminci sırada yer aldı.

Oprah Gail Winfrey, ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show’un sunucusu olan sanatçı.

İkinci Elizabeth, listede kırk altıncı sırada yer aldı.

Rihanna, listede altmış dokuzuncu sırada yer aldı.

Beyonce ise yetmiş ikinci sırada yer aldı.

Güler Sabancı, yetmiş altıncı sırada yer aldı.

Güler Sabancı, Türk iş insanı, Sabancı ailesi’nin üçüncü nesil üyesi ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi. Kariyerine Lassa’da başlayan Sabancı, grubun farklı şirketlerinden çeşitli görevler üstlendi.