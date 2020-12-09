Dünyanın dört bir yanında neden tuhaf monolitler beliriyor?

Son birkaç haftadır Amerika’da bir çöl, Britanya’da bir sahil ve Belçika’daki bir tarla gibi şaşırtıcı alanlarda monolitler ortaya çıkıyor.

Bu tarzda parlak ve uzun birçok sütun, kasım ortasından bu yana dünya genelindeki farklı konumlarda, herhangi bir uyarı veya açıklama olmaksızın beliriyor.

İlk monolit, ABD’de koyun sayımı için Utah’ta bir çölün ücra bir kesimi üzerinde uçuş yapan helikopter mürettebatının aşağıda garip bir heykel fark etmesiyle keşfedildi.

18 Kasım’da bulunan bu metal monolit, ortaya çıktığı gibi gizemli biçimde 27 Kasım’da kayboldu.

Utah’taki monolitin kaybolmasıyla aşağı yukarı aynı zamanda, dünyanın diğer ucunda, Romanya’daki bir yamaçta parlak metal bir monolit belirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Neamt bölgesinde yerel bir arkeolojik alan olan Petrodava Daçya Kalesi yakınlarındaki yapı, tespit edilmesinden birkaç gün sonra kayboldu.

Kısa bir süre sonra, Kaliforniya’nın güneyindeki bir dağ yolunun tepesinde yeni bir monolite rastlandı ve ardından o da yok oldu.

Daha sonra, Aralık’ın ilk hafta sonunda Wight adasındaki bir sahilde insanların karşısına uzun ve parlak bir monolit çıktı. Sütun, adanın batı kıyısındaki Compton plajında görüldü.

Aralık’ta Belçika Baasrode’taki bir arsanın ortasında da metal bir monolit gizemli biçimde ortaya çıktı.

İlk monolitin ABD’de bulunmasından bu yana İspanya, Almanya ve Kolombiya’da da uzun, tuhaf yapılara rastlandı.

İlk monolitlerin gizemi sürerken, Utah ve Kaliforniya’daki monolitlerin kendisine ait olduğunu söyleyen “The Most Famous Artist” (En Ünlü Sanatçı) isimli anonim bir kolektif de sütunların birkaç kopyasını tanesi 45 bin dolardan (yaklaşık 352 bin 500 TL) satıyor.

Ancak kolektif, Wight Adasındaki yapıya ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Söz konusu monolit bu noktada kontrolüm dışında. Efsaneyi yaymak için dünya genelinde çok çalışan tüm uzaylıların yolu açık olsun.”

Batı Sussexli bir tasarımcı da Wight Adasındaki monoliti sahiplenerek, yapıyı “sadece eğlence için” yarattığını söyledi.

29 yaşındaki Tom Dunford, lokasyon seçimini BBC’ye anlattı: “Uzaylılar buraya gelecek olursa en güvenli yere giderlerdi diye düşünüyorum, yani Birinci Kademe’deki (Kovid-19 sınırlamaları) Wight Adasına.”

Yapılar, uzaylı bir monolitin insan evriminin gelişimde rol oynadığı görülen ve tekrar tekrar ortaya çıkan bir sembol olduğu 2001: A Space Odyssey filmiyle kıyaslamalara neden oldu.

Utah monolitini ilk keşfeden helikopter pilotu Bret Hutchings, yerel haber kanalı KSLTV’ye yapıların “bir yeni dalga sanatçısına” veya Stanley Kubrick’in söz konusu filminin bir hayranına ait olabileceğini söyledi.

Romanya monoliti içinse, Piatra Neamt Belediye Başkanı Andrei Carabelea, Facebook’ta paylaştığı açıklamasında şöyle yazdı:”Evrende hala yaşam olduğunu düşünenlerin paniğe kapılması için neden yok.

Belediye başkanı, “Tahminimce bazı uzaylı, küstah ve kötü gençler ebeveynlerinin UFO’sunu alarak evden ayrıldı ve dünya genelinde metal monolitler dikmeye başladı” dedi.

Önce Utah, sonra da Piatra Neamt. Kentimizi seçtikleri için onur duydum.

ABD ve Romanya monolitlerinin ortadan kaybolmasını spekülasyonlar da izledi.

Koloradolu bir fotoğrafçı KSTU-TV’ye yaptığı açıklamada, bir gece Utah’taki ücra alana 4 adamın geldiğini gördüğünü, içi boş paslanmaz çelik nesneyi devirdikten sonra uzaklaşırken “iz bırakmayın” dediklerini söyledi.

Oyuk metal yapıyı yıkan gruba mensup olduklarını öne süren iki ekstrem spor atleti, fiillerine gerekçe olarak monolitin çektiği ziyaretçilerin görece dokunulmamış bir alan olan bölgeye verdiği zarardan endişe duyduklarını ifade etti.

Yetkililer de ziyaretçilerin araçlarıyla bitkileri ezdiğini ve geride insanlara ait atıklar bıraktığını belirtti.

Bu esnada, Kaliforniya’daki Atascadero kenti yetkilileri, monolitin, onu ortadan kaldırmak için gece yarısı 5 saatlik yol kat eden bir grup genç adam tarafından yıkıldığını açıkladı.

Yerel Belediye Başkanı Heather Moreno, “Bu genç adamların 5 saat boyunca araç sürüp topluluğumuza gelerek monoliti tahrip etme ihtiyacı hissetmesinden dolayı üzgünüz” dedi.