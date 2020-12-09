Wight Adası’ndaki monolitin gizemi çözüldü

Bir tasarımcının işi sahiplenmesinin ardından Wight Adası’ndaki bir plajda beliren monolitin gizemi çözüldü.

Geçen haftalarda ABD ve Romanya’da bulunanlara benzeyen yaklaşık üç metrelik yapıyı ilk fark edenler, pazar sabahı adadaki Compton Plajı’nda dolaşan yürüyüşçüler oldu.

Ardından sosyal medya, yansıtıcı nesnenin kökeniyle ilgili tahminde bulunan gönderilerle dolup taştı.

West Sussex’in Fishbourne bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki tasarımcı Tom Dunford, bu belirsizliği ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

BBC’ye konuşan Dunford, monoliti, çalıştığı yerden aldığı aynalı pleksi ve diğer malzemelerden “sadece eğlence için” meydana getirdiğini söyledi.

Mekan seçimini açıklarken şunları söyledi:

Eğer uzaylılar buraya inecek olsaydı bence en güvenli yeri, 1 numaralı tecrit bölgesindeki (Kovid sınırlamaları) Wight Adası’nı seçerdi. Utah’ta ortaya çıkan ilk monoliti gördüğümde harika olduğunu düşündüm. İkincisi ortaya çıkınca bir arkadaşımdan ‘Bunu adada yapacak biri varsa o da sensin’ şeklinde bir mesaj aldım.

Tasarımcı, tahmininden çok daha fazla ilgi topladığını itiraf ettiği sütunu dikmek için pazar sabaha karşı 04.00’te plaja gitmiş.

Hatta heykel o kadar ilgi topladı ki National Trust, aşırı kalabalığı önlemek için plaja korucular yerleştirdi.

Dunford, “Monoliti bırakıp insanların fotoğraf çekmesine izin vereceğim ve birkaç gün içinde gidip kaldıracağım” dedi.

Geçen ay Utah, Kaliforniya ve Romanya’nın kuzeyinde bulunanların ardından Dunford’ın işi küresel manşetlere taşınan en son monolit oldu.

Bunların hepsi, Stanley Kubrick’in klasik filmi 2001: Uzay Yolu Macerası’ndaki (2001: A Space Odyssey) devasa monoliti andırıyor.

Diğerlerinin kökeni tam olarak bilinmese de The Most Famous Artist isimli anonim bir kolektif, ABD’de bulunan iki monolitin arkasında kendilerinin olduğunu söylemişti.