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Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam’da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor

27 Ekim 2020
Molave Tayfunu





Filipinler’i vuran Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam’da yüzbinlerce kişi tahliye ediliyor. Filipinler’in Batangas eyaletinde afet durumu ilan edildi. Vietnam Başbakanı Phuc, yaklaşık 1,3 milyon kişinin tahliyesine hazırlanılmasını emretti.







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27 Ekim 2020

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