Yaşam

Büyük Set Resifi’nde 500 metrelik mercan kulesi bulundu

27 Ekim 2020
Büyük Set Resifi'nde mercan kulesi





Dünyanın en büyük mercan resif sistemi olan Avustralya’daki Büyük Set Resifi’nde gökdelen benzeri yeni bir mercan kulesi keşfedildi. 500 metre yükseliğe sahip resif, Empire State Binası, Eyfel Kulesi ve Petronas İkiz Kuleleri gibi dünyanın en yüksek binalarını gölgede bırakıyor.







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27 Ekim 2020

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