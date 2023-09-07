MOK heyeti, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

MOK heyeti, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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MOK heyeti, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ferhat Sakallı, Enver Kaya ve İrfan Yılmaz, KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret ettiler.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi heyeti, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp, Cuma ve Cumartesi akşamı yapılacak 2 büyük şölene hazırlanan çocukların ve antrenörlerin yoğun çalışmalarını yerinde izlediler. Dursun Koç, antrenmanda sporculara yaptığı konuşmada, yapacakları gösterilerde başarılar diledi.


KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada ise KKTC Milli Olimpiyat Komitesinin ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirilip, heyete teşekkür edildi.

 

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Tags:kktc cimnastik federasyonumok
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