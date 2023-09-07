Atatürk Stadı, KTSYD Kupası için hazır

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, 9 Eylül Cumartesi akşamı Yeniboğaziçi ile Miracle Karşıyaka takımları arasında oynanacak olan KTSYD Kupası maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Sütcü: “Saha hazır”

Karşılaşmanın oynanacağı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda müsabaka öncesi son hazırlıkların yapıldığını söyleyen Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, zeminin çok iyi durumda olduğunu, yayın ve basın odalarında internet sorununun olmadığını dile getirerek karşılaşma öncesi her iki takıma da başarılar diledi.

Skorboard için ihaleye çıkıldı

Lefkoşa Atatürk Stadı’na yeni skorboard takmak için ihaleye çıkıldığını da aktaran Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, ihalenin 27 Eylül 2023 tarihinde tamamlanacağını ve skorboard’un kısa bir süre içerisinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda hizmete gireceğini ifade etti.

Sahalardaki basın odaları sorunu çözülecek

Yeni futbol sezonu öncesinde basın odası eksikliği bulunan sahaların bu eksikliklerini gidermek için gerekli adımları attıklarını söyleyen Sütcü, sahaların tek tek gözden geçirilmeye başlandığını ve sezona kadar basın odası sorununu çözeceklerini de anlattı.

Özsoy: “Gösterilen ilgiden memnunuz”

KTSYD Kupası öncesinde Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda son incelemeleri yaptıklarını ve eksiklikleri giderdiklerini aktaran Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Spor Dairesi’nin kendilerine yardımcı olmak için çaba sarf ettiğini ve bu bakımdan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü ve daire personeline gösterdikleri yakın ilgiden ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Yeni sezon öncesi sahalardaki basın odası eksikliğini de gidermek için Spor Dairesi ile koordineli bir çalışma içerisinde olduklarını da vurgulayan Özsoy, sıkıntıları gidereceklerini ve Spor Dairesi ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.